Neubau in Rommerskirchen Weiter warten auf die Kinderarztpraxis

Anfang September war Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens noch optimistisch gewesen. Ab dem 1. Oktober, so seine Prognose, würden die künftigen Mieter der neuen Mobilstation am Bahnhof nach und nach in das Gebäude einziehen, so dass am 12. Januar 2023 die offizielle Inbetriebnahme gefeiert werden könne. Dieser Termin wird nun möglicherweise nicht zu halten sein; zumindest steht er auf der Kippe, wie unsere Redaktion jetzt auf Anfrage im Rathaus erfuhr.