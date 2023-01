In der Mobilstation Kinderarzt-Praxis kommt nach Rommerskirchen

Weitere gute Neuigkeiten: Die wegen Lieferengpässen in der Bauwirtschaft etwas verzögerte Eröffnung der Mobilstation am Bahnhof kann nun definitiv Mitte März stattfinden. Feiern will die Gemeinde Rommerskirchen diesen Abschluss der im April 2014 begonnenen Umgestaltung des Bahnhofsgeländes gemeinsam mit den am Bau beteiligten Firmen und allen Mieterinnen und Mietern.