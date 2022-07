Verkehr in Rommerskirchen : Mobilstation - jetzt werden die Freiflächen gestaltet

Rommerskirchen Das große Bauprojekt am Bahnhof geht auf die Zielgerade. Der Löwenanteil der Arbeiten ist erledigt, in einigen Wochen könnte das Gebäude eröffnet werden.

Erweiterung und Umbau der Kastanienschule in Hoeningen und Neubau der Mobilstation am Rommerskirchener Bahnhof: Das sind aktuell die beiden herausragenden Bauprojekte in der Gemeinde. Und bei beiden ist ein Ende der Arbeiten absehbar. In der Kastaninschule sollen die neuen Räume nach den Sommerferien bezugsfertig sein. Ein wenig länger wird es damit noch an der Mobilstation dauern. Doch auch hier ist ein Ende in Sicht. Die Eröffnung des Neubaus wird nach Einshätzung aus dem Rommerskirchener Rathaus im Spätsommer oder Herbst stattfinden können.