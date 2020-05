Großprojekt am Bahnhof Rommerskirchen : Die Mobilstation ist einen Schritt weiter

Rommerskirchen Für das Projekt am Rommerskirchener Bahnhof ist der Bauantrag jetzt eingereicht. Das Vorhaben ist damit im Zeitplan. Die Umbauphase wird bis 2022 dauern. Taxiunternehmen und Fahrradstation ziehen währenddessen in einen Container.

Die Mobilstation ist nach der Errichtung des Park and Ride-Parkplatzes am Bahnhof sowie des barrierefreien Zugangs mit Rampe und Aufzug ein nächster großer Baustein im Rommerskirchener Mobilitätskonzept. In der Station soll es eine eigene Fahrradstation mit Werkstatt geben sowie Auflademöglichkeiten für E-Bikes. Café, Kiosk und eine öffentliche Toilette sollen den besuchern den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Außerdem sind für das U-förmige Gebäude Büro- und Praxisräume geplant. „Den Menschen soll der Umstieg auf den ÖPNV leicht gemacht werden“, sagt Gasten.