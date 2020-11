Mobilität in Rommerskirchen : Die neue Radstation am Eckumer Bahnhof wird vom Land gefördert

Rommerskirchen Mit neuer Radstation und weiteren Angeboten soll die geplante Mobilitätsstation in Rommerskirchen den Eckumer Bahnhof aufwerten und den Öffentlichen Personennahverkehr in der Gemeinde bereichern.

Die Mobilität verbessern ist ein wichtiges Thema in der Gemeinde Rommerskirchen. Dazu gehört auch die bessere Anbindung der Busse an den Bahnhof Eckum und die Verbesserung des Fahrradangebotes. Dafür erhält die Gemeinde nun eine Förderung des Landes in Höhe von 210.000 Euro für die Radstation am Bahnhof.