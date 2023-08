Tierheim in Rommerskirchen-Oekoven Tierschützer ärgern sich über negative Berichterstattung

Viele Tierheime in Deutschland arbeiten an der Belastungsgrenze. Auch im Tierheim in Oekoven gibt es kaum noch freie Plätze. 47 Hunde befinden sich aktuell dort, theoretisch wäre für 50 Platz. Den Tierschützern ist viel daran gelegen, den Hunden ein passendes, dauerhaftes Zuhause zu vermitteln. Immer wieder hört man aber Berichte von Menschen, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken oder anderen Medien, die sich über die Vermittlungen in den Tierheimen in Deutschland beschweren. Dort beklagen sie sich, sie würden gerne einen Hund aufnehmen, aber keinen bekommen. Teilweise werde sogar in Fernsehsendungen aktiv nach schlechten Erfahrungen gefragt, wie die Tierschützer berichten. „Ich finde solche Berichte sehr pauschalisiert und zum Teil auch unfair“, sagt Sabrina Schulze-Maaßen, Leiterin des Tierheims in Oekoven und Hundetrainerin. „Es gibt sicherlich Tierheime, die bei Vermittlungen strenger sind, als andere – aber das kommt auch aus Erfahrungen. Das Ziel sollte immer sein, dass der Hund den Rest seines Lebens in der neuen Familie leben kann und dafür sollte man bei der Vermittlung schon etwas genauer hinsehen.“