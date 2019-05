Chöre in Rommerskirchen : Auch dem MGV Vanikum droht das Aus

Vanikum Zumindest das 100-Jahr-Jubiläum 2021 will der Männergesangverein Vanikum noch feiern. Die Hoffnung auf neue Mitglieder ist noch nicht erloschen. Chorleiter Draga und seine Mitstreiter wollen jedenfalls nicht so schnell aufgeben.

2011 feierten sie noch in großem Stil ihren 90.Geburtstag mit den Don Kosaken von Maxim Kowalow. Doch nun ist ungewiss, ob die Mitglieder des Männergesangvereins (MGV) Vanikum auch das 2021 ins Haus stehende 100-Jahr-Jubiläum noch werden begehen können. Mitgliederschwund und ein radikal gesunkenes Publikumsinteresse sorgen beim MGV derzeit für trübe Stimmung, wie Sangesbruder Heinz Höckendorf deutlich macht. Jüngster Anlass und wohl bisheriger Tiefpunkt: Bei einem Musikalischen Frühschoppen, zu dem der MGV vor einigen Wochen sonntags ins Schützenhaus geladen hatte, kamen so gut wie keine Besucher mehr.

2001 Sein 80-jähriges Bestehen feierte der Männergesangverein in der Mehrzweckhalle am Nettesheimer Weg

Zählten die Konzerte der Gesangvereine am Gillbach noch vor der Jahrtausendwende zum eisernen Bestand des Brauchtums und lockten bei ihren Konzerten bis in die jüngere Vergangenheit hinein stets ein stattliches Publikum an, sind sie mit Ausnahme der Vanikumer Sangesbrüder inzwischen völlig von der Bildfläche verschwunden. Der Männergesangverein Rommerskirchen hat sich schon vor etlichen Jahren aufgelöst, was gleichermaßen für den einst in Eckum beheimateten Männerchor gilt. Einzelne Eckumer Sänger hatten noch gut 15 Jahre beim Nettesheimer Quartettverein mitgesungen, ehe auch dieser die Segel strich.