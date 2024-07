Buch zur Lokalhistorie Kulturkampf in Rommerskirchen

Martin Lambertz hat sich schon auf vielerlei Art um seine Heimatgemeinde Rommerskirchen verdient gemacht. 2022 konnte er gemeinsam mit Hans-Bernd Lender als Vertreter des Eckumer Bürgerschützenvereins (BSV) den mit 2500 Euro dotierten ersten Platz beim Heimatpreis erobern. Ausgezeichnet wurde der BSV für seine tragende Rolle im Eckumer Ortsgeschehen, insbesondere aber für die Organisation der 825-Jahr-Feier. Und wenn es erst um (Lokal-)Historie geht, ist der Mitarbeiter des Kreisarchivs in Zons erst Recht über die Maßen engagiert, bietet Vorträge und Rundgänge zur Geschichte an und verfasst Publikationen. Eine ist das Buch „Eckum – eine Dorfgeschichte“, das er, basierend auf seinen eigenen Recherchen, geschrieben hat. Jetzt tritt er mit einer neuen Veröffentlichung zur Orts- und Heimatgeschichte in Erscheinung. Es trägt den Titel: „`…wir sind und heißen mit Recht `Ultramontane!´´ – Kulturkampf in Rommerskirchen“ und beleuchtet die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts.