Leukämiekranker aus Rommerskirchen : Typisierung beim Benefizspiel für Jonathan möglich

Rommerskirchen Auch durch die Mithilfe vieler anderer Fußballvereine hat die SG Rommerskirchen/Gilbach schon dazu beigetragen, dass Jonathans (5) Familie unterstützt wird. Am 19. Oktober um 20 Uhr gibt es die Möglichkeit zur Typisierung.

Mit vielen Aktionen hilft die SG Rommerskirchen/Gilbach, Spenden für die Familie ihres Bambinispielers Jonathan (5) zu sammeln. Der Junge ist an Leukämie erkrankt. Jetzt verkündete SG-Vorsitzender Karl-Heinz Wandke: „Wir können am 19. Oktober um 20 Uhr zum Benefizspiel unserer Alten Herren gegen die Alten Herren Glessen für Jonathan eine Typisierung anbieten.“

An der Welle der Hilfsbereitschaft beteiligen sich viele andere Fußballklubs im Rhein-Kreis. So hat die DJK Hoeningen unter dem Leitspruch „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ für Jonathan gesammelt (1700 Euro). Auch die SpVg Gustorf-Gindorf möchte helfen: „Am Sonntag werden wir mit ein paar Aktionen rund um die Heimspiele auf unserer Anlage Spenden sammeln und den Erlös aus unseren Getränken, Speisen, Aktionen und Eintrittsgeldern an die Familie spenden.“