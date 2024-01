Warnung der Behörden Brand in Rommerskirchen-Gill gelöscht – riesige Rauchwolke

Die Leitstelle im Rhein-Kreis Neuss warnte am Donnerstag um 13.26 Uhr die Bevölkerung vor Brandgasen im Rommerskirchener Ortsteil Gill. „Im Bereich Gill kommt es durch einen Gebäudebrand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag“, hieß es in der Gefahrenmeldung. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Anwohner sollten sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume begeben. Sebastian Meurer, Pressesprecher der Gemeinde Rommerskirchen gab am Nachmittag Entwarnung: „Etwa um 14 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle“, so Meurer.