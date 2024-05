Familienbetrieb Bulich in Nettesheim Kunden können rund um die Uhr frische Erdbeeren kaufen

„Wir haben im Hofladen und am Automaten inzwischen ganz viele Stammkunden, die regelmäßig kommen. Im Hofladen gibt es eine Vertrauenskasse, bei der die Kunden das Geld einfach hineinlegen.“ Dieses Vertrauen wurde in der Vergangenheit von Unbekannten allerdings ausgenutzt. Geld wurde aus der Kasse gestohlen, Produkte geklaut und Mobiliar zerstört. Trotzdem: Die Familie möchte an diesem Konzept festhalten und wertet es als „unternehmerisches Risiko“, wenn etwas gestohlen wird. Bulich betont während des Gesprächs auch immer wieder, dass es sich um maskierte Auswärtige und nicht um Stammkunden handeln würde. Diese seien in der Regel sehr großzügig und würden oft mehr bezahlen, als sie eigentlich müssten. So würde sich vieles ausgleichen.