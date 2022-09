Veranstaltung in Rommerskirchen : Landpartie auf Gut Barbarastein bietet Lifestyle-Produkte

Veranstaltung in Rommerskirchen

Schönes Ambiente: Gut Barbarastein in Anstel. Foto: Schloss Gödens Entertainment GmbH

Anstel Wer Freude an ein bisschen Luxus hat, ist bei der Veranstaltung, die noch bis zum Sonntag läuft, gut aufgehoben. Auch das kulinarische Angebot ist edel.

(NGZ) Nach dreijähriger Pause lädt Gut Barbarastein bis Sonntag, 11. September ,wieder zur Landpartie ein, die sich von der Premiere 2015 an als Publikumsmagnet über die Region hinaus erwiesen hat. Organisiert wird die Lifestyle-Veranstaltung von der Schloss Gödens Entertainment GmbH. „Die Landpartie ist ein Farbtupfer besonderer Art im Rommerskirchener Veranstaltungskalender. Wer am Wochenende noch nichts vorhat, sollte einen Besuch unbedingt in Erwägung ziehen“, wirbt Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens.