Landmetzgerei in Rommerskirchen : „Natur pur“ von der Fütterung bis zum Verkauf

Rommerskirchen In der Landmetzgerei Wißdorf dreht ich alles um Schweine, Natur und die Familie. Mehrere Generationen arbeiten in dem familiären Betrieb mit.

Regionale Hofprodukte sind voll im Trend. Man weiß, woher sie kommen, verbindet damit eine vertrauenswürdige Herstellung und aus Erfahrungen schöpfende kompetente Fachkräfte. Unschlagbar sind die Argumente, dass von der Haltungsform über das Futter, dem Schlachten und der Verarbeitung bis zur Vermarkung alles in eigener Regie erledigt wird. Und dabei stehen Anna und Frank Wißdorf in der guten Tradition der Eltern des Landwirts.Die haben auf ihrem 30 Hektar umfassenden landwirtschaftlichen Betrieb einst mit dem Vermarkten einiger weniger Schweine angefangen. Und das kam so gut an, dass die nächste Generation sehr gut darauf aufbauen konnte. Gerda Wißdorf, Mutter des heutigen Betriebsleiters Frank Wißdorf, ist nach wie vor mit von der Partie und hat mit Bestellungen einen Großteil des Innendienstes übernommen. Auch Tochter Lea, 18, frische Absolventin des Fachabiturs sowie vor der Ausbildung zur Automobilkauffrau, setzt sich für den reibungslosen Ablauf in dieser Landmetzgerei ein.

Der Betrieb ist hier streng getaktet. Allwöchentlich wird am Dienstag geschlachtet, und am Tag darauf ist Trichinenbeschau; am Donnerstag ist das Wursten angesetzt, und am Freitag und Samstag steht die frische Ware in ihrem Laden bereit zum Verkauf. Für Feierlichkeiten werden ganze Platten bestellt, und an jedem Tag wird das Blockhaus der Familie Weßling in Widdeshoven mit frischem Fleisch aufgefüllt. Bei der Wurstverarbeitung wird größter Wert auf eine „Naturbasis mit Gewürzen“ gelegt. Aufpeppende Zusatzstoffe gibt es hier nicht. Prompt decken sich manche Käufer mit Fleischwurst mit und ohne Knoblauch, Zungenwurst, Sülze, Schwartemagen, Leberrolle, Panhas und Mettwurst ein. Ganz zu schweigen von drallen Schinken und Bratenstücken. Das kommt an, ebenso wie auch eine kleine Gänseherde bei manchem Kunden Freude weckt. Dieses wachsame Federvieh lebt gemeinsam mit Heidschnucken auf einer Koppel.