Positives Beispiel für Klimaschutz Roki Solar aus Rommerskirchen von Landesgesellschaft gewürdigt

Denn die Bruttostromerzeugung soll bundesweit auf 80 Prozent gesteigert werden, auch mehr PV-Anlagen sollen dafür in Deutschland installiert werden. Als positives Beispiel für Klimaprojekte wurde die Roki Solar auf der Website der Landesgesellschaft NRW für Energie und Klimaschutz, NRW.Energy4Climate, aufgeführt. Die Sammlung solcher Beispiele soll zeigen, wie Kommunen in NRW Klimaschutzprojekte zu unterschiedlichen Themen in ihrer Region erfolgreich umgesetzt haben. Nicht die Einzigartigkeit, sondern die Übertragbarkeit für andere Kommunen steht dabei im Vordergrund.