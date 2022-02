Energiesparen in Rommerskirchen : Austausch der Straßenlaternen geht voran

Rommerskirchen Nur noch etwa 20 Prozent der Lampen im Gemeindegebiet entsprechen nicht modernen Standards. Sie sollen in naher Zukunft umgerüstet werden.

Von den restlichen Leuchten, die noch nicht auf moderne Technik umgerüstet sind, werden derzeit noch ungefähr 100 mit sogenannten HQL-Leuchtmitteln betrieben, insbesondere an der Sebastianusstraße in Butzheim, an der Dorfstraße in Frixheim, an der Römerstraße in Oekoven und in der Ortsdurchfahrt Widdeshoven. In allen Fällen handelt es sich um Schirmleuchten. „Diese Leuchten müssen zeitnah ersetzt werden“, betont Bürgermeister Martin Mertens. Die dann noch verbliebenen Leuchten, in der Regel Pilzleuchten in Nebenstraßen und Peitschenmaste an Hauptverkehrsstraßen, müssten nicht zwangsläufig ausgetauscht werden. Aus Gründen von Energieeinsparung und Klimaschutz wäre ein Austausch jedoch sinnvoll, meint Mertens. In Vanikum, in der sogenannten „Kampa-Siedlung“, wird eine Teststrecke mit zwei verschiedenen LED-Leuchtkörpern errichtet.