Aktion in Rommerskirchen : Kunstprojekt mit „Kleinen Strolchen“ im Rathaus

Hoeningen Namen wie Hundertwasser, Arcimboldo, Niki de Saint Phalle und viele mehr sind den Kindern der kommunalen Kita „Kleine Strolche“ aus Hoeningen inzwischen nicht mehr fremd.

Neben Betrachtung von berühmten Kunstwerken wie dem „Seerosenbild“ von Claude Monet, sind die Kinder selbst tätig geworden. Entstanden sind nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen, etwa nach dem Vorbild Giacomettis. Das Highlight der Ausstellung ist eine riesige Nana in Anlehnung an Niki de Saint Phalle. Auch Bürgermeister Martin Mertens zeigte sich bei einem Besuch in der Kindertagesstätte begeistert von dem Projekt und bot spontan an, die Werke im Rathaus zu präsentieren.