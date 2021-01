Kunst in Rommerskirchen : Fasziniert von intuitiver Malerei

Rommerskirchen Vogelsand, Kaffeesatz und Alltagsgegenstände, die als Stempel genutzt werden – Ulrike Kutscher experimentiert für ihre Kunstwerke gerne mit unterschiedlichen Materialien.

Trotz Corona-Lockdown haben viele Künstler die Möglichkeit, zu Hause oder in Ateliers ihrem Beruf oder Hobby nachzugehen. Aber die Werke öffentlich zeigen? Schwierig, aber möglich. Zum Beispiel im Rathaus. In loser Folge stellen wir Künstler und ihre Arbeiten vor.

„Wichtig ist bei meiner Arbeit aber der Weg und nicht das Ziel“, erklärt sie. Neben großformatigen Gouache-Werken findet die Künstlerin und Grafik-Designerin auch in der Aquarellmalerei ihren Ausdruck. Sie war schon immer von der freien, intuitiven Malerei begeistert und ließ sich in einer zweijährigen Ausbildung schließlich zur „Malbegleiterin für Ausdrucksmalen“ zertifizieren, um Kurse für Kinder sowie Erwachsene anzubieten.

Die Malerei wurde der 56-Jährigen sozusagen in die Wiege gelegt. „Meine Mutter war Trickfilmzeichnerin und hat in einer VHS Aquarellkurse angeboten.“ Seit 2014 lebt Kutscher in Rommerskirchen und ist derzeit als Grafik-Designerin fest angestellt. Sie studierte visuelle Kommunikation an der FH Niederrhein in Krefeld und hat währenddessen als freie Grafikerin in namhaften Agenturen gearbeitet. Bis 2018 war sie als Grafik- und Produktdesignerin angestellt und hat nebenbei als Künstlerin, Grafikerin und Malbegleiterin gearbeitet.