Kunst aus Rommerskirchen Leidenschaft zur Malerei in der Elternzeit entdeckt

Es fing alles ganz klein an. Erst malte sie nur für ihre Tochter Bilder von Janosch und den drei Freunden, dann malte sie für die Kinder ihrer Freundin und so ging es immer weiter. „Irgendwann war für mich klar, dass ich nicht zurück in meinen alten Job gehe. Ich wollte zuhause sein, wenn meine Tochter von der Schule kam. So kam es, dass ich einen kleinen 450 Euro-Job annahm und so langsam begann, mit meiner Kunst Geld zu verdienen“, erinnert sich die Malerin. Sie dachte sich, dass es dann vielleicht gar nicht so schlecht wäre, einmal einen Kurs besucht zu haben. Nachdem sie ihr Pferd einschläfern musste, fasste sie sich ein Herz und meldete sich bei einem Malkurs in Korschenbroich an. „Ich hatte ja jetzt noch mehr Zeit“, erinnert sie sich wehmütig. „Es war gar nicht so einfach, einen Platz in dem Kurs zu bekommen. Die Kunstlehrerin war sehr eigen und wollte jeden Schüler erstmal persönlich kennenlernen, um zu sehen, ob die Harmonie passt. Nach einer Tasse Tee hatte ich die Leiterin überzeugt, dass es passt und war angemeldet“, berichtet Hanni Destabele-Hennesen.