Kultur in Rommerskirchen Zukunft der Gillbachbühne ist ungewiss

Eigentlich müsste in den nächsten Wochen der Text für das neue Stück an die Schauspieler verteilt werden, erzählt Helmut Schmitz, Regisseur bei der Schauspielgruppe Gillbachbühne. „Ab Oktober müssten wir anfangen zu proben, wenn wir im Januar auftreten wollen“, erläutert er. Ein neues und sehr schönes Stück sein schon ausgesucht, auch die Schauspieler stünden in den Startlöchern und es gebe sogar neue Mitglieder. „Das Problem ist, dass wir keinen Probenraum und keinen Raum für eine Aufführung haben.“