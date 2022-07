Kultur in Rommerskirchen : Oper „L’elisir d’amore“ im Kreiskulturzentrum

Sinsteden Donizettis „Der Liebestrank“ wird als Open-Air-Oper in Sinsteden aufgeführt. Nicht nur Opern-Kenner sollen auf ihre Kosten kommen.

(mvs) Kulturinteressierte werden in Kürze die Gelegenheit haben, an einer ganz besonderen Aufführung teilnehmen zu können. Am Dienstag, 2. August wird im Kreiskulturzentrum ab 19 Uhr die Oper „L´elisir d´amore – Der Liebestrank“ von Gaetano Donizetti aufgeführt. Präsentiert wird diese „Opera Buffa“, die übrigens ein Happy End hat, in Zusammenarbeit des Kreiskulturzentrums Sinsteden und dem Kulturamt der Gemeinde Rommerskirchen.