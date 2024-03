Künstlerin aus Rommerskirchen Owaja Recker-Geschke fotografiert mit viel Herzblut

Grundsätzlich widmet die Künstlerin sich am liebsten der Porträtfotografie, in der Welt der Insekten fand sie mit ihrer Kamera jedoch einen unerwarteten Rückzugsort, der sie entspannt und begeistert. Ihre Arbeit zeugt von einer tiefen Verbindung zur Natur und den Menschen, die sie mit ihrer Kamera einfängt. „Ich blühe auf, wenn in meinem Studio Leben herrscht und die beste Bezahlung ist für mich das Vertrauen meiner Kundinnen und Kunden“, sagt sie. „Ich hatte in den letzten Jahren viele Lebewesen vor der Kamera und häufig habe ich erlebt, dass ein nicht unbeachtlicher Teil dieser Menschen sich zunächst vor der Linse überhaupt nicht wohlfühlte. Ich kann das gut verstehen, denn ich selbst stehe überhaupt nicht gerne vor der Kamera. Umso mehr begeistert es mich, wenn diese Leute nach dem Fotoshooting nach Hause gehen und sich auf einmal total fotogen fühlen.“ Klassische Passfotos bietet Owaja Geschke-Recker in ihrem Studio nicht an: „Da fehlt mir das Leben, das ist einfach nicht mein Ding.“