Serie Künstler aus Rommerskirchen “Der Pinsel ist mein Zauberstab“

Mit 20 Jahren zog Annu Koistinen von Finnland nach Düsseldorf – ursprünglich mit dem Plan, ein Studium der Medizin zu beginnen. Doch es sollte anders kommen: „Ich hatte gleich zu Beginn schreckliches Heimweh nach Finnland, all diese Emotionen habe ich in Bildern verarbeitet. Diese Bilder fielen meinem damaligen Lateinlehrer auf, den ich für das Studium beauftragt hatte, und er brachte mir den Studiengang der Kunsterziehung näher“, erzählt sie. In diesem Studium habe sie ihre Liebe zur Kunst und ihre Liebe zu Kindern miteinander vereinbaren können. „Ich wurde in der Kunstakademie angenommen und habe meinen Traumberuf gefunden, viele Jahre habe ich in diesem Beruf gearbeitet.“ Nach ihrer Elternzeit gab sie Kunstkurse und Unterricht.