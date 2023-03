Kriminalität in Rommerskirchen Schüsse in Butzheim zerstörten friedliches Gesamtbild

Aus polizeilicher Sicht hätte das Jahr 2022 in Kostenpflichtiger Inhalt Rommerskirchen ein im Großen und Ganzen ereignisarmes, also gutes sein können. Wäre da der 12. Mai nicht gewesen. Am Abend jenes Donnerstags wurden die Menschen in der Gemeinde von einer schweren Gewalttat aufgeschreckt. In der Straße „Zum Schützengrund“ war ein Anwohnerstreit eskaliert. Ein 57-Jähriger hatte mit einer Pistole geschossen und dabei einen Nachbarn lebensgefährlich und eine Nachbarin schwer verletzt. Der Täter konnte kurz darauf an der Bergheimer Straße festgenommen werden. Inzwischen ist er verurteilt worden. Ende des Jahres schickte das Landgericht Mönchengladbach den Butzheimer für zehn Jahre in Haft.