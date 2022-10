Kreisel in Rommerskirchen : Neugestaltung des Kreisverkehrs am CaP

Neugestaltung des Kreisverkehrs am CaP

Kreisel in Rommerskirchen

Der neu gestaltete Kreisverkehr an der Venloer Straße. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Eine neue Bepflanzung ziert nun den Kreisverkehr an der Venloer Straße. Es wurde mit einer ausgesuchten Staudenmischung gearbeitet.

Der neu gestaltete Kreisverkehr der Venloer Straße (am CaP) erfreut Autofahrer sowie Fußgänger in Rommerskirchen nun gleichermaßen, nachdem die Bepflanzung und der Schotter im Vorjahr entfernt worden waren. Eigentlich liegt die Unterhaltung und Pflege des Kreisverkehrs als Bestandteil der Kreisstraße in der Zuständigkeit des Rhein-Kreis-Neuss, doch da der Bau des Kreisverkehrs die Grundvoraussetzung für die Sicherung der Erschließung der beiden angrenzenden Gewerbegebiet war, wurde dieser vom Investor des CaP finanziert.