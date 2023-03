Grippe, Corona, Norovirus Krankheitswelle in Rommerskirchen: „Wir werden überrollt“

Möglicherweise gibt es in diesen Tagen in einigen Rommerskirchener Familien ein Organisations- und Betreuungsproblem. Denn in der Gemeinde liegen unzählige Menschen zurzeit flach, Kinder und Erwachsene. Und auch die Bildungsstätten sind stark betroffen. „Uns überrollt derzeit eine Krankheitswelle in den Schulen und Kindertagesstätten“, berichtet Monika Lange vom Familienbüro, in dem alle Bereiche des Amtes für Schule, Kinder und Jugend der Gemeinde untergebracht sind. Die Krankheitsbilder sind recht vielfältig. Zu Coronavirus und Erkältungen unterschiedlicher Ausprägungen gesellt sich unglücklicherweise auch noch das Norovirus, das gerade vielen Kindern in den Tagesstätten zusetzt. Und allein in der Gillbachschule waren nach Auskunft aus dem Rommerskirchener Rathaus Anfang der Woche auch schon fünf Lehrer erkrankt. Auch die Mitarbeiter in der Verwaltungszentrale kommen nicht ungeschoren davon, wenngleich die Situation im Dienstleistungszentrum an der Bahnstraße noch nicht besorgniserregend ist. „Der Krankheitsstand beim Rathauspersonal ist derzeit leicht, aber nicht signifikant erhöht“, teilt Michael Meisen vom Haupt- und Personalamt mit.