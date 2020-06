Kommunalwahl in Rommerskirchen : Die Mannschaft der SPD für die Wahl

Rommerskirchen Nach der Wahl des Bürgermeisterkandidaten Martin Mertens im März folgte nun die der Ratsbewerber für die Kommunalwahl am 13. September. Einstimmig folgten die Mitglieder dem Vorschlag des SPD-Vorstandes.

Darüber hinaus wurde den Mitgliedern das Wahlprogramm der SPD Rommerskirchen für die nächste Legislaturperiode vorgestellt, das auf breite Zustimmung traf, so der Ortsvereinsvorsitzende Johannes Strauch: „Mit diesem Ergebnis können wir gestärkt in den Wahlkampf ziehen.“

FOX will „den Wechsel“ in Xanten

Aufstellungsversammlung der Wählergemeinschaft : FOX will „den Wechsel“ in Xanten

Strauch hofft zudem, dass diejenigen Wähler, die am 13. September Amtsinhaber Mertens wiederwählen wollen, auch den SPD-Ratskandidaten ihre Stimme geben, um damit die Arbeit des Bürgermeisters politisch zu unterstützen: „Eine starke SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Rommerskirchen wird sich weiterhin verantwortungsbewusst, so wie in den vergangenen 21 Jahren, an der Seite ihres Bürgermeisters für die Belange der Rommerskirchener Bürgerinnen und Bürger sowie eine zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde einsetzen“, verspricht Johannes Strauch.