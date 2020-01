Vor der Kommunalwahl in Rommerskirchen : SPD setzt im Wahlkampf auf Bildung

Rommerskirchen Am 5. März wollen die Sozialdemokraten Bürgermeister Martin Mertens offiziell ins Rennen um seine Wiederwahl schicken. Die Ratskandidaten sollen am 26. März nominiert werden.

Drei Wochen darauf, am 26. März, wollen die Sozialdemokraten dann ihre Ratskandidaten aufstellen, wobei es dem SPD-Parteivorsitzenden Johannes Strauch und Fraktionschef Heinz Peter Gless zufolge ein Novum geben wird. „Erstmals werden Männer und Frauen bis weit hinein in der Reserveliste abwechselnd aufgestellt“, verrät Gless. In den neuen Rat will die SPD mit „einem Team von bewährten Kräften“ einziehen, wobei „auch Neue dabei sind“, sagt der Fraktionsvorsitzende. Viele der 16 Wahlbezirke hätte die SPD angesichts des Interesses gleich doppelt besetzen können. Folglich wird es diesmal besonders viele „Huckepack“-Kandidaten geben, die im Fall des Rückzugs eines Wahlbezirkgewinners direkt in den Rat nachfolgen. An den Wahlzielen lassen die Sozialdemokraten keinen Zweifel. So setzt nicht allein Johannes Strauch darauf, dass Martin Mertens seine Wiederwahl bereits im ersten Wahlgang schaffen wird.