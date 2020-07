Kandidaten, Themen, Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Rommerskirchen

Am 13. September wird auch in Rommerskirchen wieder gewählt: Der Gemeinderat und der Bürgermeister – sowie der Kreistag und der Landrat. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Rommerskirchen Am 13. September werden in Rommerskirchen ein neuer Gemeinderat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Eine Übersicht über Kandidaten, Themen und die Ergebnisse der vergangenen Kommunalwahlen.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl? Die Infrastruktur mit der Verbesserung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs ist ein wichtiges Thema in Rommerskirchen. Dazu soll die neue Mobilstation am Bahnhof in Eckum beitragen. Auch die Umgehungsstraße B 477n wird von vielen Bürgern erwartet. Einige Parteien wollen die Anbindung der nördlichen Ortsteile an Rommerskirchen (und den Bahnhof) verbessern. Auch den Umweltschutz wollen die Parteien stärken. Zuletzt gab es politischen Streit um die Herrichtung des Strategischen Bahndamms, wofür Bäume und Sträucher weichen mussten. Preiswerter Wohnraum ist auch in Rommerskirchen Mangelware, dazu wurden zwei Projekte gestartet. Auch neue Gewerbegebiete sollen entstehen – unter anderem auch, um die wirtschaftlichen Folgen des Strukturwandels im Rheinischen Revier abzumildern.