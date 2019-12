Kommunalwahl 2020 in Rommerskirchen : CDU und Grüne suchen Kandidaten für 2020

Rommerskirchen Ein gemeinsamer schwarz-grüner Kandidat erscheint inzwischen als wenig realistische Option für die Kommunalwahl 2020.

Die Kandidatenliste für die Bürgermeisterwahl am 13. September 2020 ist nach wie vor nicht geschlossen. Definitiv ins Rennen gehen werden Bürgermeister Martin Mertens, für den sich die SPD bereits im Februar erneut ausgesprochen hat, sowie Stephan Kunz für die FDP.

Martin Mertens war jetzt bei Bündnis 90/Die Grünen und der CDU gleichermaßen zu Gast, wobei es beide Parteien offensichtlich weiterhin spannend zu machen gedenken. Anwärter für eine Bürgermeisterkandidatur gibt es jedenfalls derzeit nicht, und die Frage, ob sich dies bis zur Wahl in einem Dreivierteljahr noch ändern wird, soll erst 2020 beantwortet werden.

Info Bürgermeisterkandidaten in Rommerskirchen Kandidaten Seit 1975 traten in Rommerskirchen fast durchweg nur zwei Bürgermeisterkandidaten (SPD und CDU) an. Ausnahme 1999 und 2004 stellte die UWG mit Georg Müser (16 Prozent) und Willi Schumacher (knapp zehn Prozent) einen dritten Kandidaten Novum Mit Stephan Kunz stellt die FDP 2020 erstmals einen Bewerber.

„Wir sind noch nicht zu einem Entschluss gekommen, wie wir weiter vorgehen“, sagt CDU-Partei- und Fraktionschef Michael Willmann nach der Klausur im Seniorenpark carpe diem. Die CDU tendiert nach seinen Worten inzwischen dazu, einen eigenen Bewerber zu nominieren, nachdem es zwischenzeitlich durchaus so aussah, als könnte die Union auf einen Kandidaten verzichten. Als Grund führt Michael Willmann an, dass die CDU bei einem Verzicht auf eine Kandidatur ein Vakuum hinterlasse, dass von der FDP, unter Umständen aber auch der AfD genutzt werden könne.

Mitte Januar will die Union noch einmal intensiv über die „K-Frage“ diskutieren. Anvisiertes Ziel ist es, am 10. Februar 2020 (voraussichtlich auf dem Eckumer Hermeshof) neben den Ratsmitgliedern in spe auch einen Bürgermeisterkandidaten präsentieren zu können. Sollte dies nicht klappen, hofft die Union nach den Worten ihres Vorsitzenden, „um Ostern“ eine Antwort gefunden haben.

Zwei Varianten schließt Willmann kategorisch aus. Demnach wird es keine Unterstützung für den SPD-Kandidaten Martin Mertens geben, indem die CDU auf einem SPD-Wahlplakat auftauche. Ferner werde die Union keinen grünen Kandidaten unterstützen. „Das ist abwegig. Hierfür gibt es innerparteilich keine Mehrheit“, sagt der CDU-Chef. Mit den Grünen habe die Union darüber keine Gespräche geführt.

Unabhängig von der „K-Frage“ hat die CDU Willmann zufolge „ein großes Interesse, die in den beiden vergangenen Jahren gewachsene, gute Zusammenarbeit mit der SPD beizubehalten.“ Eine Konfrontation beider Parteien im Rat hält er jedenfalls für „nicht zielführend“. Was die 16 Ratskandidaten angeht, sind laut Willmann „noch einige Feinarbeiten“ zu erledigen, doch ist er sicher, dass die Nominierung am 10. Februar erfolgen kann.

Die Grünen wollen das Gespräch mit Martin Mertens „erst einmal sacken lassen“ und erst nach ihrer „turnusgemäß stattfindenden Vorstandsneuwahl“ am 10. Januar 2020 in der Gaststätte Haus Schlömer eine offizielle Bewertung vornehmen, wie die stellvertretende Parteivorsitzende Regina Küpper sagt. Nur so viel vorweg: „Es war kein Gespräch, bei dem wir uns an die Gurgel gegangen wären“, so die Vertreterin von Parteichef Andreas Holler. Den Grünen ging es bei dem ursprünglich bereits für 3. Oktober terminierten Gespräch darum, Mertens nach den Schnittstellen seines Wahlprogramms mit grünen Vorstellungen zu befragen. Spekulationen über ein mögliches schwarz-grünes Bündnis bei der Bürgermeisterkandidatur seien „zurzeit nicht so akut“, formuliert sie weniger scharf, aber fast ebenso eindeutig wie Michael Willmann. Ansonsten ist Regina Küpper zufolge „nichts ausgeschlossen und alles offen.“