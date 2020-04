Kommunalpolitik in Rommerskirchen : Kommissionen gestalten die Gemeinde mit

Rommerskirchen Der Rat hat Beratungsgremien eingesetzt für die Bereiche Spielplätze, Friedhöfe und Wirtschaftswege.

Das Leben in der Gemeinde wird von Verwaltung und Politik bestimmt. Das gilt auch in Zeiten der Corona-Pandemie, wo das Kontaktverbot die Treffen meist auf den telefonischen oder digitalen Bereich verlagert. Neben Politik und Verwaltung können sich weitere Rommerskirchener an der Gestaltung ihrer Gemeinde beteiligen, vor allem in Kommissionen, die der Rat für spezielle Bereiche eingesetzt hat.

Angelehnt an die Fachausschüsse, in denen jeweils wichtige Themen wie Bauen, Planen, Bildung, Liegenschaften, Wahlen, Rechnungsprüfung, Finanzen oder Personal vorberaten werden, bevor sie im Gemeinderat entschieden werden. Gerade bei Themen, bei denen es auf die Besonderheiten in der jeweiligen Örtlichkeit ankommt, gibt es die Kommissionen des Rates, in denen alle Ratsparteien vertreten sind: Spielplatzkommission, Friedhofskommission oder eine Wirtschaftswegekommission. Der Vorsitzende des Bauausschusses, Manfred Heyer, gehört allen Kommissionen an.