Rommerskirchen: Königsparade bei Kaiserwetter in Hoeningen

Rommerskirchen Der neue Bruderschaftskönig Ralf Pelle und Bruderschaftsprinz Alexander Koch traten an Pfingsten ihre Ämter an.

In seiner Festansprache würdigte Heinz-Werner Vetten den Wert der Gemeinschaft, die sich bei Festen der Schützen ebenso zeige wie bei Straßen- oder Familienfesten. "Wichtig ist doch, dass wir offen für neue Menschen und Freunde sind, dass wir füreinander da sind und niemanden allein zurücklassen", sagte Vetten. Dabei lasse sich schon mit kleinen Taten Großes bewirken. Anschließend zeichnete Vetten in Horst Gilles, Friedhelm Leuchten und Manfred Zloty drei Goldjubilare aus. Ihr Silberjubiläum in der St. Sebastianus-Bruderschaft feierten gestern gleich sechs Mitglieder: Franz-Josef Breuer, Rüdiger Cremer, Rolf Heinze, Jochen Pesch, Heinz Sturm und Heinz Weßling sind alle seit 25 Jahren in der Bruderschaft aktiv.