Kölsche Weihnacht in Rommerskirchen „Wie aus dem Dornröschenschlaf“

Vier ganze Stunden wurde am Sonntag live Musik in der Halle gespielt. Von Beginn an herrschte gute Stimmung, es wurde getanzt, gesungen und ausgelassen geschunkelt. „Auf einer Skala von eins bis zehn ist die Stimmung schon jetzt bei einer zwölf“, so Lena van den Brock, Schriftführerin der KG, nach dem ersten Auftritt. Alle sind erleichtert, dass solche Veranstaltungen wieder möglich sind. „Die Künstler haben sofort zugesagt, als wir angefragt haben, ob sie nach zwei Jahren Pause wieder bei uns spielen möchten“ berichtet Jens Friedrich, der erste Vorsitzende des Vereins glücklich. „Domhätzje Nadine ist heute hier, genauso wie Ludwig Sebus, Ne bergische Jung, Dä Tuppes vom Land und JP Weber. Alle sind froh, endlich wieder live spielen zu dürfen. Der größte Lohn für sie ist es, wenn sie wieder vor Publikum stehen und in die fröhlichen Gesichter blicken können“, so der Vorsitzende.