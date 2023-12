Kölsche Weihnachten KG Rut-Wieß Rommerskirchen holt die Stars in die Heimat

Die Stimmung war absolut ausgelassen und fröhlich. Schon bei den ersten Liedern wurde im Saal geschunkelt und mitgesungen. Kein Hauch von Pandemie in der Luft. „Das ist ja schon die zweite Veranstaltung nach der Pandemie", erklärt Matthias Schlömer, der zweite Vorsitzende des Vereins. „Im letzten Jahr waren die Besucher zum Teil noch vorsichtig mit Masken unterwegs oder versuchten, Abstand zu halten. In diesem Jahr ist alles vergessen und beim Alten. Es wird einfach ausgelassen gefeiert - so wie früher!" Auch in diesem Jahr wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um die Halle weihnachtlich zu schmücken. Mehrere wunderschön geschmückte Tannenbäume, Weihnachtskränze, Sterne und Lichterketten sorgten für eine traumhafte Adventsstimmung. Natürlich wurde neben dem Programm auch für das leibliche Wohl gesorgt. Ein rundum perfektes Angebot an diesem besinnlichen, zweiten Adventssonntag. „Ich danke Matthias Schlömer und seinem gesamten Team für diesen unvergesslichen Nachmittag. Es ist immer wieder eine Freude dabei sein zu dürfen", so Bürgermeister Martin Mertens am Ende der Veranstaltung.