Veranstaltung in Rommerskirchen Kartenverkauf für Kölsche Weihnacht startet bald

Da die Veranstaltung so beliebt ist, sind die Karten dafür immer schnell ausverkauft. Wer sich mit der Kölschen Weihnacht in adventlich-karnevalistische Stimmung versetzten lassen möchte, sollte sich zeitnah Karten sichern. Am Samstag, 14. Oktober wird der Kartenvorverkauf der KG Rut-Wieß wieder am Center am Park (CaP) stattfinden. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr können Tickets dort erworben werden. Eine Reservierung ist außerdem telefonisch oder per Email möglich unter 0175 4181944 oder bestellung@rut-wiess-webshop.de.