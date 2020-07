Klimaschutz in Rommerskirchen : Das erste Elektroauto für den Fuhrpark der Gemeinde

Rommerskichen In Rommerskirchen ist nun eins der zehn Fahrzeuge der Gemeinde ein E-Auto. Es wird für Dienstfahrten in der näheren Umgebung genutzt.

Es fährt sich gut, so lautet das Urteil von Bürgermeister Martin Mertens über das erste Elektroauto, das jetzt den Fuhrpark der Gemeinde bereichert: „Ein tolles Fahrgefühl, es hat eine direkte Beschleunigung und es ist sehr leise“, fasst Mertens seine Erfahrungen zusammen. „Eine spannende Brückentechnologie, die wir jetzt im Alltagseinsatz hier in Rommerskirchen nutzen“, sagt der Rathauschef zum bewussten Signal für den Klimaschutz.

Das E-Auto kann an der Ladesäule mit den beiden Ladepunkten hinter dem Rommerskirchener Rathaus aufgeladen werden. Noch ist es die einzige Ladestation in Rommerskirchen, mit dem Bau der Mobilstation am Bahnhof soll bald eine weitere folgen. Die Fahrzeugdichte in der 13.500 Einwohner großen Gemeinde ist extrem hoch: Insgesamt sind 12.900 Fahrzeuge in Rommerskirchen zugelassen – davon sind 25 Elektrofahrzeuge.