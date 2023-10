Kitas in Rommerskirchen Erziehermangel weiterhin spürbar

Überall im Land werden dringend Erzieherinnen und Erzieher gesucht, das ist auch in der Gemeinde Rommerskirchen so. „Wir sind ständig auf der Suche nach Fachkräften und führen alle drei bis vier Wochen Bewerbungsgespräche“, erklärt Sadiye Mesci, Fachbereichsleiterin für Bildung und Soziales. Dramatisch sei die Lage aber bislang nicht. „Es ist zwar überall Bedarf, aber nicht so, dass es kritisch wäre.“