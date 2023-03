Kita-Projekt in Rommerskirchen Mit Büchern fit im Umweltschutz

Von klein auf ein Bewusstsein für die Umwelt und ihren Schutz schaffen – das liegt Angela Helfenstein, Leiterin der katholischen Kindertagsstätte St. Maternus in Sinsteden am Herzen. „Wir leben nur einmal auf der Erde, deshalb vermitteln wir den Kindern, wie wir mit der Erde umgehen sollten und was wir tun können, um sie zu schützen“, sagt sie. Die Vorschulkinder der Kita kamen jetzt in den Genuss einer Lesung zu diesem Thema mit Kinderbuchautorin Alina Gries, die ihr Buch „Egon Eichhorn und der wilde Müll im Wald“ vorstellte.