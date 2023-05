„Kleine Strolche“ in Rommerskirchen Neue Spielfläche für Kita Hoeningen

Die Kinder der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Hoeningen dürfen sich freuen. In Zukunft soll die Kita ein größeres Außengelände bekommen, auf dem dann auch neue Spielgeräte stehen werden. Dafür will die Gemeinde die an die Kita angrenzende Weide pachten, die rund 350 Quadratmeter groß ist.