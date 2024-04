Kirchen in Rommerskirchen Ökumenisches Gemeindefest gemeinsamer Bittgang

Den Höhepunkt der Ökumene stellt das gemeinsame Pfarrfest dar, das 2019 rund um den Kirchturm St. Peter zum ersten Mal gefeiert wurde. In diesem Jahr findet nun das vierte ökumenische Gemeindepfarrfest statt. Unter dem Motto „Glauben verbindet“ laden am 5. Mai die evangelische und katholische Kirchengemeinde herzlich zum Feiern ein – dieses Mal zur Samariterkirche in Eckum. Begonnen wird das Fest um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein, und für die Großen und Kleinen wird es Aufregendes zu entdecken geben. Die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf der Speisen und Getränke wird an die Tafel Rommerskirchen e.V. gespendet.