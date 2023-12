St. Briktius in Oekoven Ein Kleinod mit mehr als 800 Jahren Geschichte

Wer schon einmal in der Kirche St. Briktius war, weiß, dass dieses Gotteshaus ein ganz besonderes ist. Die Kirche ist ein Kleinod, wunderschön gestaltet und dazu ein wirklich geschichtsträchtiger Ort: Vor 800 Jahren, nämlich am 19. August 1223, wurde sie erstmals urkundlich erwähnt, als Papst Honorius III. Höfe und Kirchen des Stiftes St. Gereon in Köln unter seinen Schutz stellte. An elfter Stelle wird „Hof und Kirche“ in Oekoven genannt. Damit ist klar, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon stand und ihre Erbauung noch länger zurückliegen muss. „Bisher gibt es keinen schriftlichen Beleg darüber, wer die Kirche erbaut hat, ebenso wenig wurde ein Grundstein mit Jahreszahl gefunden, der uns das genaue Alter der Kirche hätte verraten können“, erklärt Gerd Broich. Der Oekovener ist Hobby-Historiker und hat sich intensiv mit der Geschichte von St. Briktius und Oekoven beschäftigt.