Engagierte Christen Katholiken planen Aktion mit „Grünen Karten“

Am Aschermittwoch dieses Jahres überreichte eine Gruppe engagierter Christen aus den katholischen Kirchengemeinden in Rommerskirchen Kardinal Woelki in Köln die symbolische „Rote Karte“ nach seiner sechsmonatigen Auszeit. Die Gruppe ist auch weiterhin aktiv und setzt sich für eine Öffnung und Erneuerung der Kirche ein. Nun will sie mit einer neuen Aktion ein positives Zeichen setzen und hat „Grüne Karten“, entwickelt, um einen anderen Weg aufzuzeigen. Auf dem Weihnachtsmarkt am kommenden Sonntag, 11. Dezember, auf dem Festplatz in Rommerskirchen, sollen die Karten erstmals präsentiert werden.