Katholische Frauengemeinschaft in Rommerskirchen : Cocktailabend hat sich bei der kfd fest etabliert

Katholische Frauengemeinschaft in Rommerskirchen

Nettesheim 140 Frauen feierten einen ganzen Abend lang und labten sich an insgesamt 655 Cocktails.

Im Pfarrheim St. Martinus herrschte auch jetzt wieder Hochbetrieb: 140 Frauen feierten einen ganzen Abend lang und labten sich an insgesamt 655 Cocktails. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 753. Auch diesmal waren natürlich Cocktails ohne Alkohol im Angebot, doch hat Martina Fünger gute Gründe für die Vermutung, dass der größte Teil der beliebten Mixgetränke auf „klassische“ Art und Weise zubereitet worden war.

Die Stimmung ließ nichts zu wünschen übrig, wie eine Teilnehmerin im Anschluss deutlich machte, die ihre Begeisterung wie folgt auf den Punkt brachte: „Es war wie Schützenfest-Samstag an der Theke, viele Bekannte, nur ohne Männer. Ein geiler Abend für Mädels.“

Auch einige Ehemänner hatte die Neuauflage des Cocktailabends angelockt, die jedoch in sicherer Distanz in der gleich gegenüber dem Pfarrheim liegenden Gaststätte „Gillbach-Schänke“ von Kadir Göktas ihren Beobachtungsposten bezogen hatten. „Die Herren waren überrascht, wie viele Frauen durchs Dorf gelaufen kamen und ins Pfarrheim strömten“, kommentiert Martina Fünger höchst erfreut das über den Kreis der Teilnehmerinnen hinausgehende Interesse an der Veranstaltung.