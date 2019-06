Bürgerstiftung Rommerskirchen : Bürgerstiftung bleibt auf 500 Euro Preisgeld sitzen

Rommerskirchen Junge Rommerskirchener Auszubildende, die soeben ihre Ausbildung abgeschlossen haben, scheinen sich für Geld nicht zu interessieren – so ließe es sich angesichts eines die Bürgerstiftung Rommerskirchen relativ stark verwundernden Phänomens von Desinteresse jedenfalls mit einem Schuss Polemik sagen.

Einfacher als in diesem Jahr nämlich hätten es Auszubildende gar nicht haben können, ohne großen Aufwand an 500 Euro zu kommen. „Ein einziger Bewerber hätte genügt“, sagt Rathaussprecher Elmar Gasten, der zugleich dem Vorstand der Bürgerstiftung angehört. Die hat seit 2012 sieben Mal einen Preis für den oder die beste in der Gemeinde wohnhafte(n) Auszubildende(n) ausgelobt und seither mehr als ein Dutzend Preisträger würdigen können. Die gingen an den oder die beste(n) Auszubildende(n), beziehungsweise den besten männlichen oder weiblichen Azubi, der in einem örtlichen Unternehmen gelernt hat.