Betreuung und Erziehung : Kaum noch Platz in Rommerskirchens Kitas

Die Bagger werden auch in Zukunft gebraucht: Rommerskirchen muss wohl weitere Kindertagesstätten bauen. Foto: Jan-Philipp Strobel dpa

Rommerskirchen Die Gemeinde wird zukünftig noch weitere Einrichtungen bauen müssen, hieß es jetzt in der Sitzung Bildungsausschusses.

Die Prognosen sind von der Realität überholt worden: Waren die Fachleute vor Jahren davon ausgegangen, dass Kindergärten und Schulen perspektivisch zu groß sein dürften, weil es immer weniger Kinder geben würde, so sieht die Situation jetzt ganz anders aus. Die Geburtenzahlen steigen, und in beliebten Wohnorten werden zudem viele Zuzüge von Familien verzeichnet. Das trifft auch auf Rommerskirchen zu, wie in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses deutlich wurde. Monika Lange vom Amt für Schule, Kinder und Jugend berichtete mit Blick aufs neue Kindergartenjahr 2019/2020, für das 419 Plätze zur Verfügung stehen: „Unsere Einrichtungen sind jetzt schon übervoll.“

Bedeutet: Die Gemeinde muss wohl die zulässige Belegungsquote von bis zu 110 Prozent pro Gruppe ausschöpfen. Lange: „Die drei Plätze für unter Dreijährige und die 13 Plätze für über Dreijährige, die aktuell noch frei sind, sind reine Überbelegungsplätze.“ Sie sollen als Reserve für Zuzügler bereit gehalten werden. Doch es könnte sein, dass dies nicht ausreicht. „Dann müssten wir sogar weitere Überbelegungsplätze beim Landschaftsverband Rheinland beantragen“, sagte Lange.

Info Die neue Kita in Butzheim Arbeitstitel Kita Veilchenweg Künftiger Name „Kleine Weltentdecker Baubeginn Frühsommer 2019, der Bauantrag ist eingereicht Inbetriebnahme voraussichtlich August 2020

Dezernent Elmar Gasten merkte in diesem Zusammenhang an, dass mit dem Neubau der Kindertagesstätte am Veilchenweg in Butzheim und der Einrichtung einer zusätzlichen Naturgruppe in Widdeshoven im Bemühen um genügend Betreuungsplätzen das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte. „Die Kita am Veilchenweg wird nicht die letzte sein, die wir bauen müssen“, meinte Gasten.