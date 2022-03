Kirche in Rommerskirchen : Katholiken protestieren gegen Woelki

Die Rommerskirchener zeigten ihr großes Transparent gegen den Erzbischof direkt vor dem Kölner Dom. Foto: Knebel-Balle

Rommerskirchen Eine zehnköpfige Gruppe aus Rommerskirchen hat sich am Aschermittwoch in Köln an einer Demonstration gegen die Amtsführung des Erzbischofs beteiligt. Dabei wurden auch rund 800 „Rote Karten“ gegen Woelki abgegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Den eigentlichen Adressaten bekamen sie nicht zu Gesicht. Doch die zehn Rommerskirchenerinnen und Rommerskirchener, die sich am Aschermittwoch auf den Weg nach Köln gemacht hatten, fanden trotzdem einen Weg, die von ihnen für den stark in der Kritik stehenden Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki gesammelten „Roten Karten“ zu übergeben. Letztendlich nahm Woelkis Sekretärin den Stapel entgegen – durchs Gitter des Tores an Woelkis Domizil, dem erzbischöflichen Haus an der Kardinal-Frings-Straße.

Lesen Sie auch Nach Rücktrittsangebot : Jetzt entscheidet Rom über Woelki

„Wehren statt austreten“ waren die Karten überschrieben, und die Protestler konnten bis zu sechs Punkte ankreuzen, in denen sich die Empörung, die Unzufriedenheit und vor allem die Veränderungswünsche vieler Katholiken wiederfanden. Die Missbrauchsfälle kamen dort zur Sprache, die Ablehnung von Frauen in der katholischen Kirche, es ging um „Lebensferne“ der Talarträger und um die Verwendung von Kirchensteuergeldern für „Projekte, die nichts mit der Glaubensverkündigung zu tun haben“. Der für den Erzbischof womöglich schmerzlichste Punkt: „Rote Karte für Kardinal Woelki, weil Herr Woelki nicht mehr mein Kardinal ist und sein Amt nicht wieder aufnehmen soll.“

Info Dormagen war auch in Köln vertreten Was An der Demonstration in Köln nahmen auch Katholiken aus Dormagen teil. Abends gab es eine Andacht in St. Pankratius in Nievenheim, zu der auch die Rommerskirchener eingeladen worden waren. Zu den Teilnehmern gehörte auch Matthias Schlömer, der morgens noch am Dom gesprochen hatte. Ihm ist wichtig, mit den Amtsträgern in einen „Dialog auf Augenhöhe“ zu kommen. Dafür brauche es den Druck der Basis.

Die Anzahl der von den Rommerskirchenern gesammelten Roten Karten stieg bei der von Maria 2.0 und anderen Gruppen organisierten Demonstration gegen Woelkis Rückkehr vor dem Dom noch einmal deutlich an, nachdem Matthias Schlömer aus der Pfarrgemeinde Rommerskirchen-Gillbach in einer mit viel Applaus bedachten Rede die Aktion und die Standpunkte der Rommerskirchener Gruppe engagierter Christen näher erläutert hatte. „Daraufhin haben sich spontan weitere Menschen angeschlossen, die die Karten ebenfalls ausgefüllt haben“, berichtete Schlömer. Insgesamt seien etwa 800 Karten zusammengekommen, und die Gemeinde will am Gillbach weiter sammeln. Schlömer rechnet jedenfalls mit weiteren Rückläufen.

Die Beteiligung an der Demonstration sei sehr beeindruckend gewesen, urteilte unterdessen die Rommerskirchenerin Gabriele Knebel-Balle. Nach Aussage der Organisatorin hätten ca. 300 Personen mitgemacht. Die Information, dass der Erzbischof dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat, erreichte die Demonstranten gegen Ende ihrer Zusammenkunft.

„Der Papst muss nun entscheiden“, weiß Schlömer, der nicht davon überzeugt ist, dass Woelkis Angebot angenommen wird. Denn dergleichen habe es zuvor noch nicht gegeben. „Aber die Hoffnung stirbt zuletzt“, so der Rommerskirchener. Grundsätzlich hält er sogar einen Neuanfang mit Woelki nicht für ausgeschlossen. „Den könnte man vielleicht schaffen. Doch dazu müsste Woelki es ernst meinen mit seinen Worten, auf die Gläubigen zugehen zu wollen.“ Es sei „viel Kitt“ nötig, um das zu heilen, was zuletzt zerbrochen sei im Kölner Erzbistum.