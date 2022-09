Mit Musik und Bewegung : Rommerskirchener Schüler erleben brasilianische Kultur

Rosani Reis (l.) und ihre Tochter Luna (r.) mit den Kindern der Klasse 3a bei der Generalprobe vor der Aufführung. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Hoeningen An der Kastanienschule Hoeningen fand in den vergangenen zwei Wochen ein Workshop statt. Thema: „Songs around the world: Brasilien“. So war es.

Für die Kinder der Klasse 3a der Kastanienschule in Hoeningen reicht ein Stichwort und sie springen von ihren Plätzen im Klassenraum auf, stimmen ein brasilianisches Lied an und fangen an, im Rhythmus dazu zu tanzen. „Sehen Sie“, sagt Schulleiterin Annette Gruner, „das ist den Kindern schon in Fleisch und Blut übergegangen“, freut sie sich. Zu verdanken haben die Kinder das einem Workshop des „Niederrhein Musikfestivals“, der in Zusammenarbeit mit der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss in der Kastanienschule durchgeführt wurde.

Das Familientrio der Musikerin Rosani Reis war an sechs Tagen innerhalb von zwei Wochen zu Gast an der Schule, um den Kindern die Musik und Kultur, die Geschichte und Strukturen des Landes Brasilien näherzubringen. Die Kinder sind begeistert. „Es hat mir sehr gut gefallen“, erzählt Lyra. „Die Musik und das Tanzen haben viel Spaß gemacht.“ Den krönenden Abschluss des Workshops bildete eine Aufführung am Freitagnachmittag vor den Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden.

Rosani Reis ist Sängerin, Musikerin, Psychologin und Psychotherapeutin. Seit vielen Jahren arbeitet sie mit dem Niederrhein Musikfestival zusammen, die Workshops in den Schulen macht sie meist mit ihrem Trio zusammen, ihren beiden Kindern Noah und Luna. Ihr Wissen aus den unterschiedlichen beruflichen Sparten nutzt sie auch in der Arbeit mit den Kindern. „Hier bin ich als Pädagogin und erarbeite mit den Kindern ein Stück Brasilien“, erzählt sie. Dazu gehöre die Musik, aber auch die politische Situation, die Kultur und soziale Gerechtigkeit. „Das, was dahinter steckt.“ Die Kinder lernen die brasilianischen Lieder, lernen, sich rhythmisch zu den Klängen zu bewegen, aber auch ganz viel über das Land. „In Brasilien sind viele Kinder ganz arm“, erzählt Lyra. Und Arne weiß: „In Brasilien kommt man immer zu spät.“ Leon sagt: „Ich möchte auch gerne mal nach Brasilien, da wachsen ganz viele Edelsteine.“

Auf die Musik reagieren die Kinder sichtbar sofort. „Das Feedback der Lehrkräfte ist immer positiv“, erzählt Rosani Reis. „Sie berichten mir hinterher immer, dass die Kinder viel ausgeglichener sind.“ Zu Beginn eines Workshops spielt die Brasilianerin, die seit 32 Jahren in Deutschland lebt, auf der „Handpan“ (Blechklanginstrument, das mit den Händen gespielt wird). Damit werde das parasympathische Nervensystem angesprochen und die Kinder würden sofort ruhiger und entspannter. Das sei eines der Ziele des Workshops.