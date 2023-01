Auf dem Weg zur Kastanienschule Schulbus hält weiter in Ramrath und Villau

Rommerskirchen · Ab dem 1. Februar sollte der „Schülerspezialverkehr“ an der Kastanienschule in Hoeningen geändert werden. Dies hätte bedeutet, dass die Kinder, die in Ramrath und Villau wohnen, nicht vom Schulbus mitgenommen werden. Nun reagierte die Gemeinde auf die zahlreichen Eltern-Beschwerden.

29.01.2023, 04:50 Uhr

Zur Kastanienschule in Hoeningen (hier beim Laternenfest im letzten Jahr) kommen einige Kinder mit dem Bus. Foto: Georg Salzburg (salz)

Fest stehr nun, dass der Bus weiterhin durch die beiden Ortschaften fahren wird. „Aus Kulanz können Kinder dieser Ortschaften zusteigen, auch wenn sie keinen Anspruch auf den Bus haben, solange die Kapazitäten es ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung. Dennoch appelliere der Schulträger an die Eltern der älteren Kinder, „den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.“

(NGZ)