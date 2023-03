Kastanienschule in Rommerskirchen Zu Fuß statt mit dem Bus zur Schule

Im Januar hatte die Ankündigung, dass die Schülerinnen und Schüler aus Ramrath und Villau nicht mehr mit dem Schulbus zur Kastanienschule in Hoeningen fahren dürfen, für massive Proteste in der Elternschaft geführt. Die Gemeinde ruderte deshalb zurück, sodass die Kinder aus den Orten auch weiterhin den Bus nutzen dürfen – jedoch mit dem Appell vor allem an die älteren Kinder der Klassen 3 und 4, den Weg möglichst zu Fuß zurückzulegen. Um Eltern und Kinder nun zu überzeugen, zunehmend weniger auf den Bus zurückzugreifen, möchte die Verwaltung ein „Walking Bus Projekt“ initiieren. Auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes sei dies zu begrüßen, heißt es von der Gemeinde.