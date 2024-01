Karneval in Rommerskirchen Jecke freuen sich auf zahlreiche Veranstaltungen

Am vergangenen Sonntag fand in Anstel der beliebte karnevalistische Frühschoppen der Burgritter statt. „Da sind wir sehr erfolgreich gestartet“, resümiert Vorsitzender Jörg Sauer. „Es war toll und super besucht, so viele Gäste hatten wir noch nie“, sagt er. in den kommenden Wochen gibt es etliche Termine bei befreundeten Karnevalsgesellschaften, auf denen die KG mit ihrem Dreigestirn Prinz Patrick (Schmitz), Bauer Thorsten (Steinmetz) und Jungfrau Dirk (Bohr) auftritt. Das geht auch dem Prinzenpaar der KG Rut-Wieß, Prinz Jonas II. und Prinzessin Eva II., und dem Vorstand so, wie Matthias Schlömer, zweiter Vorsitzender erklärt. „Beim karnevalistischen Frühschoppen in Anstel war es super, die Kinder haben viele Orden austauschen können“, berichtet er lachend. Bis Rosenmontag stehen viele Besuche bei Sitzungen, einschließlich der eigenen, sowie bei anderen Veranstaltungen oder in Altenheimen an.