Karneval in Rommerskirchen Jecken außer Rand und Band

Als Redner in der Sitzungswoche mit dabei waren Frau Kühne, Guido Cantz, der Sitzungspräsident und et Klimpermännche. Die Tanzgruppen in diesem Jahr auf der Bühne waren die Stadtgarde Colonia Ahoi, die Schlebuscher, die Fauth Dance Company ,,Gentlemen“, die Showtanzgruppe Golden Girls and Boys und natürlich die eigene Tanzgruppe des Rut Wieß Rommerskirchen, die Jillbachdötzchen, Jillbach Pänz und die Flotte Gillbach Müüs.